Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также имеет звание Мастера спорта Украины. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лилия показала, как попала снова на "Дизель шоу".
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Увидимся сегодня 2 декабря в Октябрьском дворце в 17:30 на концерте «Дизель шоу»
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#согреваем юмором", - написала Лилия, показавшись с актером Дмитрием Танковичем.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ваш тандем очень классный;)", "О Господи, как я жду! Из головы вылетело. И как я могла так забыть?)", "Оооооо. Чудная парочка. Муж и жена, как вариант", "спасибо за классное настроение, Дизель шоу наша ведущая Лиля", "да, хотелось вас видеть в этом тандеме".
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