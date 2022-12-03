В этот раз на своей странице в Instagram модельер объяснил, что отказывать красиво – это целое искусство.

"Я на собственном опыте убедился, что отказ — это гораздо больше, чем просто слова. Иногда бывало и так, что я уже порывался согласиться на предложение из вежливости, но вовремя понимал, что толку от этого согласия никакого", — признается Андре Тан.

Он предложил украинцам три совета, которые станут "лекарством" против нервов из-за необходимого отказа.

"Во-первых, цените свое время. Как бы сильно я не хотел уделить внимание каждому предложению, моего времени точно не хватит на всех, а самое главное – на себя. Во-вторых, определитесь с приоритетами. Что важнее: взять дополнительный проект на работе или провести время с семьей? Встретиться с подружками или не упустить дедлайн? Расставив приоритеты, я знаю точно, что не упускаю возможность, а выбираю то, что важно для меня сегодня", — пишет дизайнер.

Третий совет Андре Тана: не извиняйтесь.

"Будьте вежливы, но тверды в своих намерениях и словах. Я не раз становился свидетелем того, как чрезмерные извинения после отказа не заканчивались ничем хорошим. На переговорах это слабая позиция, которая позволяет собеседнику «дожать» вас до согласия", — подчеркнул модельер.

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.