На своей странице в Instagram звезда показала, как в одном из торговых центров Киева подготовились к новогодним праздникам. Там установили патриотическую елку с сине-желтыми игрушками, флагами и надписью "Добрый вечер, мы из Украины!".
"💙💛 Правильно украшенная елка поднимает настроение и в самое тяжелое время🎄И хотя дома с такой красавицей не разгонишься, да и электрогирлянды сейчас не в тему - не дадим оркам затащить нас в свое дремучее средневековье 💪 Готовим подарки нашим на фронт. И вопреки врагам – будем жить. Будем праздновать. И будем побеждать ✌️", - пишет Алла Мазур.
Ведущая также поинтересовалась, откуда в торговом центре свет, и выяснила, что он работает на своих генераторах и сам производит электроэнергию.
Поклонники в комментариях поддержали звезду: "Алла, вы Супер! Ничего, все преодолеем! Еще впереди столько елок..!!! Все будет 👍", "Очень хорошая елка! 🎄🎄🎄 Дай Бог скорейшую Победу Украины и Мирную жизнь! 🙏 ", "Все равно будем ставить елку. Нас не победить!!!! Праздники (хотя без гирлянд) мы встретим 🥰 нам ничего не помешает это сделать, потому что мы лучшие!", "Очень хорошее фото, заряженное на победу!", "Дай Бог каждому встретить Новый год со своей семьей. 💙💛".
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Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.
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Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.