Ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур показала пример, как елка может поднять настроение в такие тяжелые времена.

На своей странице в Instagram звезда показала, как в одном из торговых центров Киева подготовились к новогодним праздникам. Там установили патриотическую елку с сине-желтыми игрушками, флагами и надписью "Добрый вечер, мы из Украины!".

"💙💛 Правильно украшенная елка поднимает настроение и в самое тяжелое время🎄И хотя дома с такой красавицей не разгонишься, да и электрогирлянды сейчас не в тему - не дадим оркам затащить нас в свое дремучее средневековье 💪 Готовим подарки нашим на фронт. И вопреки врагам – будем жить. Будем праздновать. И будем побеждать ✌️", - пишет Алла Мазур.

Ведущая также поинтересовалась, откуда в торговом центре свет, и выяснила, что он работает на своих генераторах и сам производит электроэнергию.

Поклонники в комментариях поддержали звезду: "Алла, вы Супер! Ничего, все преодолеем! Еще впереди столько елок..!!! Все будет 👍", "Очень хорошая елка! 🎄🎄🎄 Дай Бог скорейшую Победу Украины и Мирную жизнь! 🙏 ", "Все равно будем ставить елку. Нас не победить!!!! Праздники (хотя без гирлянд) мы встретим 🥰 нам ничего не помешает это сделать, потому что мы лучшие!", "Очень хорошее фото, заряженное на победу!", "Дай Бог каждому встретить Новый год со своей семьей. 💙💛".

Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.