Знаменитая артистка, модель и актриса Моника Беллуччи появляется на публике довольно редко, а также держит личную жизнь подальше от внимания камер. При этом в Инстаграм звезда всегда старается показывать исключительно трендовые образы на глянцевых кадрах.
В этот раз модель показала стильный образ в черном костюме с вырезами на бедрах.
Удлиненный пиджак и необычный дизайн брюк удачно гармонировали между собой. Моника также предпочла оставить черные локоны распущенными, а фотографы не делали акцент на ее лице. И хотя своих морщинок Беллуччи не стыдиться, показывать неудачные образы она не планирует.
«Mamma Mia! Самая красивая женщина; такая свободная леди; она должна быть примером; Великая женщина 🖤; Отличное изображение. Ты выглядишь сильной🕊️; Окончательно лучшая; Великолепно❤; Красота на века😍».
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Знаменитость делает акценты на классике, избегает лишних демонстраций фигуры и при этом не скрывает возрастные изменения. Именно благодаря любви Моники к натуральности, число ее фанатов не уменьшается.
Для новых съемок артистка выбрала черную шубу и аккуратный ремень, а волосы оставила распущенными, что понравилось поклонникам в Инстаграм.
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