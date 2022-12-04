Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда недавно отправилась в Монако, где решила поддержать подругу Элину Свитолину. При этом Леся не упустила шанса сделать рекламную интеграцию, которую опубликовала в своем новом посте Инстаграм.

"Сейчас я нахожусь в Монако, но здесь я не спешу тратить время на шоппинг. Потому что это выгоднее делать из Украины!", - начинался пост Никитюк.

Украинцы не очень оценили новый пост Никитюк и начали активно обсуждать публикацию в комментариях:

"Сейчас такая реклама выглядит как насмешка для многих, не имеет права кто-то "барствовать", когда люди даже крыши лишились и хлеба не имеют, вместо товаров из ЕС помогаем людям на основные нужды, вместе мы сила, а без дополнительной шмотки во время войны каждый проживет", "Не до шопинга зараз, тут жрать нечего.... Прошлогодние будем донашивать", "Леся, безмерно благодарные за патриотизм, за помощь переселенцам, любим и уважаем, откажись от такой рекламы, не сейчас", "Полный п. Леся. В стране война люди без тепла света пищи. ты шоппинг рекламируешь!!! Я в шоке".

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