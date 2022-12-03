Алекс Топольский стал вести активно Инстаграм с началом выхода нового сезона «Холостяка», в котором он стал главным героем. При этом крайне редко поведение мужчины в эфирах оценивают положительно, подмечая, что «Холостяк-2022» выглядит крайне неоднозначно.
«#Холостяк Неужели Холостяк покинет проект, когда узнает, какое досье Саша накопала на каждую из участниц? 😱 Кто из девушек имел связи с известными мужчинами? Кто пришел на проект за деньгами Алекса? А кому заплатили за месть Холостяку? Не упустите уже завтра» - сказано под новым отрывком из грядущего выпуска.
Однако большинство украинцев анонс не оценили, так как отметили усталость от лишних интриг:
«Но мы уже знаем, как стб умеет анонсы лепить, что совсем другая история выходит 😂; Какими деньгами Алекса? Скорее, Алекс пришел на проект за деньгами девушек; Холостяк не может оставить проект Холостяк 🤣🤣🤣🤣; Так смешно это слушать, зная, какие анонсы монтирует СТБ)))😂; За 12 лет этого шоу мы уже давным-давно поняли, что правду мы узнаем только тогда, когда посмотрим выпуск 😄; А у этого холостяка есть деньги? На рекламе минералки и такси поклон много заработал?».
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Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.