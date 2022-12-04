Певица Тина Кароль показала, как проводит свободное время и повеселила естественным видом.

Популярная артистка Тина Кароль стала вести свой Телеграм-канал не так давно, но уже покоряет личными снимками без постановок. Долгие годы поклонникам звезды не хватало таких снимков, так как в Инстаграм артистка представляла исключительно кадры, сделанные заранее для журнала.

«Когда самая родная» - написала артистка под кадрами. Она показала, как без косметики дурачится перед камерой.

Держа в руке кусочек салями, Тина покрутилась перед камерой, чем и впечатлила фанатов, которые не часто видят новые снимки. Не забыла артистка также и о снимке любимой кошечки, которая живет в Киеве.

«Котик❤️; Хорошая домашняя кошка❤️; Наша красивая Тина Король.❤; Боже она такая файна 🥹; Мурка❤️😍; Красивы такие🥺; 😍 прекрасна; Нашлась😍; Сейчас бы бутерброд с чаем; красиво; Лучшая 🥰; колбаса или кошка? 😂; Вкусного😘; А Тина не вегетарианка?; мы все скучали, где ты пропадала?».

Ранее во время своих концертов Тина Кароль звонила военным, чтобы поддержать их и выразить восхищение, пишет Politeka.net.

«Поддержка важна для всех! Мы собираем деньги, помогаем всем, чем можем по всей стране. Но есть еще одна важная поддержка – моральная:», - прокомментировала Кароль.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев задело мощное стихотворение-проклятие Тины Кароль.