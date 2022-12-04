Популярная гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова не осталась вместе с главным героем Максом Михайлюком. Однако, девушка смогла привлечь довольно много внимания к себе, в особенности, смелостью и демонстрацией безупречной растяжки.
По словам Даши, однажды она уже когда-то запустила себя и не узнала в зеркале. После этого девушка решила похудеть, сбросила до десяти кг и пересмотрела свой принцип по уходу за кожей.
Девушка начала ходить в салон красоты и честно призналась, что изменила форму губ. Поклонники до сих пор интересуются у Даши, какими процедурами она увлечена, что планирует делать и как занимается.
Нередко Ульянова восхищает кадрами из тренировок. В спортзале девушка не отдыхает, подмечая, что здесь надо отработать то, что нагуляли в кафе и дома.
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«По расписанию!» - пишет Даша под коротким роликом.
Также девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила на прогулке в первый день зимы.
В подписи к публикации Ульянова написала: "Традиционно спасибо ВСУ за то, что наступил грудень, а не декабрь".
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