Известная блогерша Даша Ульянова, победительница "Холостяка" показала, как несмотря ни на что тренируется.

Популярная гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова не осталась вместе с главным героем Максом Михайлюком. Однако, девушка смогла привлечь довольно много внимания к себе, в особенности, смелостью и демонстрацией безупречной растяжки.

По словам Даши, однажды она уже когда-то запустила себя и не узнала в зеркале. После этого девушка решила похудеть, сбросила до десяти кг и пересмотрела свой принцип по уходу за кожей.

Девушка начала ходить в салон красоты и честно призналась, что изменила форму губ. Поклонники до сих пор интересуются у Даши, какими процедурами она увлечена, что планирует делать и как занимается.

Нередко Ульянова восхищает кадрами из тренировок. В спортзале девушка не отдыхает, подмечая, что здесь надо отработать то, что нагуляли в кафе и дома.

«По расписанию!» - пишет Даша под коротким роликом.

Также девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила на прогулке в первый день зимы.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Традиционно спасибо ВСУ за то, что наступил грудень, а не декабрь".

Напомним, "Даже когда мало времени": Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал рецептом необычных шампиньонов.

Как сообщала Politeka, "Мы всегда вместе": Онуфрийчук из "Танців з зірками" растрогала кадрами со своим Персиком.

Также Politeka писала, что "Пора срывать с себя маски": Каминская из "НеАнгелов" ошарашила новым появлением, видео.