Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная западная модель из Украины, которая является внучкой Софии Ротару, Национальной легенды Украины. 21-летняя красотка уже несколько лет живет и учится в Нью-Йорке, где делает первые шаги в карьере модели. У звезды уже появился жених-миллионер, который занимается IT-технологиями и попадал в один из списков Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится не только своей работой, но и личными кадрами.

А в этот раз Соня показала свою фигуру, надев топик и кофту. Звезда похвасталась идеальным плоским животиком, позируя в спортзале. Рядом с Евдокименко позировал жених, который приобнял свою возлюбленную.

"Тренировка с именинником", - написала внучка Ротару.

До этого Ротару показала, как провела время у удивительного арт-объекта.

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"Убежище для разнообразных творческих голосов, культивирующих признание и уважение, вдохновляющих на инновации и зажигающих перемены. Парк скульптур и архитектуры, расположенный на 120 акрах в долине Гудзона, в настоящее время демонстрирует более 60 работ художников и архитекторов со всего мира".

Напомним, 21-летняя внучка Софии Ротару похвасталась, как начинается ее день в Нью-Йорке

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