На своей странице в Instagram ведущая рассказала, то украинские военные подняли наш флаг на левом берегу Днепра Херсонской области. Впрочем, пока никакой официальной информации о продвижении ВСУ в том направлении нет.

Оккупанты нанесли удары по Краматорску и снова обстреляли Сумщину, уничтожив агропредприятие.

Маричка Падалко отметила, что в Беларусь внезапно на переговоры прибыл министр обороны рф шойгу. После подписания изменений в военное соглашение между странами, о которых не сообщается, лукашенко озвучил на камеру очередной бред. В то же время командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев назвал ситуацию на нашей северной границе контролируемой.

Российские войска вывезли с оккупированных территорий украинской пшеницы как минимум на 1 миллиард долларов – сообщает Bloomberg.



Министр обороны Украины посетил аэропорт "Херсон" в знаменитой Чернобаевке. От названия аэродрома символически остались только первые три буквы.

На Буковине в епархии УПЦ МП нашли ноутбук с запрещенными видео с детьми, не загруженными из сети, а снятыми на камеру. Между тем, в Москве сходят с ума от наступления в Украине на свою церковную агентуру и провозглашают уже Зеленского «антихристом».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.