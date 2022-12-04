На своей странице в Instagram ведущая рассказала, то украинские военные подняли наш флаг на левом берегу Днепра Херсонской области. Впрочем, пока никакой официальной информации о продвижении ВСУ в том направлении нет.
Оккупанты нанесли удары по Краматорску и снова обстреляли Сумщину, уничтожив агропредприятие.
Маричка Падалко отметила, что в Беларусь внезапно на переговоры прибыл министр обороны рф шойгу. После подписания изменений в военное соглашение между странами, о которых не сообщается, лукашенко озвучил на камеру очередной бред. В то же время командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев назвал ситуацию на нашей северной границе контролируемой.
Российские войска вывезли с оккупированных территорий украинской пшеницы как минимум на 1 миллиард долларов – сообщает Bloomberg.
Министр обороны Украины посетил аэропорт "Херсон" в знаменитой Чернобаевке. От названия аэродрома символически остались только первые три буквы.
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На Буковине в епархии УПЦ МП нашли ноутбук с запрещенными видео с детьми, не загруженными из сети, а снятыми на камеру. Между тем, в Москве сходят с ума от наступления в Украине на свою церковную агентуру и провозглашают уже Зеленского «антихристом».
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.