Популярная певица Настя Каменских продолжает игнорировать все слухи о возможном разводе с Потапом – пара давно нигде не появляется вместе, не показывает, где и как живет и чем вместе занимается. Также Алексея Потапенко массово критикуют за его раннее бегство из страны, когда в Украине оставались его коллеги и даже вступили в ряды ВСУ.

Настя же вернулась в Киев раньше, чем ее супруг. Она занимается помощью детскому фонду онкобольных детей и недавно провела аукцион со сбором средств для них. Не забывает артистка и о себе с поклонниками – позволяет подурачиться перед камерой и хвастается новыми нарядами.

«Настя красавица 😍 Боже как я вас люблю ❤️; терпеть ее не могу; Есть интервью с Горевой где она рассказывает что они давно были не вместе и Настя к этому не имеет никакого отношения)); если бы забрать эту «обманчивость» и быть немного проще 🙏💙💛 сказала это с уважением🙌; Такие волосы красивые; Красивая, но на чужом несчастье своего счастья не построить!; Не могу смотреть на Вашу семью... такой осадок после вашего бегства; Откуда Настя этот пафос??? Настя, будь проще! Не время!».

Как известно, Настя уже много лет дружит с Анной Андрийчук, которая была замужем за известным исполнителем Позитивом из "Время и Стекло". В день рождения Ани певица решила поздравить ее в соцсети.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала маму на своем венчании, фото.

Как сообщала Politeka, Каменских в белом кружеве обратилась к украинцам.