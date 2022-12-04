Певица Тина Кароль показала, как позволяет себе расслабиться с вредной пищей, но получила порцию критики.

Известная украинская певица Тина Кароль каждый день рассказывает о своей жизни в Телеграм с недавних пор. Не один год артистку просили показывать и более личную часть жизни, без постановок, к чем артистка прислушалась.

В Телеграм она показывает, как работает над новыми композициями, как отдыхает между концертами и даже как иногда дурачится дома. В этот раз кадры вызвали неоднозначную реакцию, так как Тина показала, как есть картошку фри из Макдональдса.

Это вызвало бурную реакцию у тех, кто продолжает находиться в Украине и не позволяет себе подобных «радостей жизни», ведь у нас заведения закрылись после 24-го февраля.

«Смачного ❤️; это вредная еда для кетодиетиков; Ну да, актуально снимать такое, когда украинцы под бомбёжкой. Цинично!; Это жор» - пишут в сети.

Ранее во время своих концертов Тина Кароль звонила военным, чтобы поддержать их и выразить восхищение.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев задело мощное стихотворение-проклятие Тины Кароль.