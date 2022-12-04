Известная украинская певица Тина Кароль каждый день рассказывает о своей жизни в Телеграм с недавних пор. Не один год артистку просили показывать и более личную часть жизни, без постановок, к чем артистка прислушалась.
В Телеграм она показывает, как работает над новыми композициями, как отдыхает между концертами и даже как иногда дурачится дома. В этот раз кадры вызвали неоднозначную реакцию, так как Тина показала, как есть картошку фри из Макдональдса.
Это вызвало бурную реакцию у тех, кто продолжает находиться в Украине и не позволяет себе подобных «радостей жизни», ведь у нас заведения закрылись после 24-го февраля.
«Смачного ❤️; это вредная еда для кетодиетиков; Ну да, актуально снимать такое, когда украинцы под бомбёжкой. Цинично!; Это жор» - пишут в сети.
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Ранее во время своих концертов Тина Кароль звонила военным, чтобы поддержать их и выразить восхищение.
Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.
Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев задело мощное стихотворение-проклятие Тины Кароль.