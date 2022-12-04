Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз звезда появилась возле табло с поездами, где можно увидеть отправление на Севастополь.
"Железные люди железной страны!
Сейчас историю читаешь иначе, о колониях Британии, Испании и Португалии… о жизни, которую тоже хотели улучшить местному населению.
Мир должен учиться на ошибках и учится, но, к сожалению, находятся в мире сумасшедшие, кому нужно историю закольцовывать.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Указ путина": в россии детям запретили "неправильно одеваться" на новогодние праздники
Масштабное ЧП в Польше, дотла сгорело убежище для украинских беженцев: подробности и кадры с места
Страшное ДТП с грузовиками на Львовщине: машины превратились в груду металла, кадры
"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко
….й тебе а не Украина!
Железо не гнется!
О возвращении какого железнодорожного сообщения мечтаете?", - написала Осадчая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая же Вы замечательная, не перестаю Вами восхищаться", "Очень сильно сказано, я тоже теперь историю по другому воспринимаю, с болью, с пониманием".
Напомним, Осадчая обратила внимание на "русский след" в новой коллекции модного дома
А еще Politeka сообщала, что Димопулос после скандала резко ответила Осадчей на критику
Также Politeka писала, что продюсер "Танці з зірками" и "Голос країни" зацепил Осадчую и других звезд новым постом