Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз звезда появилась возле табло с поездами, где можно увидеть отправление на Севастополь.

"Железные люди железной страны!

Сейчас историю читаешь иначе, о колониях Британии, Испании и Португалии… о жизни, которую тоже хотели улучшить местному населению.

Мир должен учиться на ошибках и учится, но, к сожалению, находятся в мире сумасшедшие, кому нужно историю закольцовывать.

….й тебе а не Украина!

Железо не гнется!

О возвращении какого железнодорожного сообщения мечтаете?", - написала Осадчая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая же Вы замечательная, не перестаю Вами восхищаться", "Очень сильно сказано, я тоже теперь историю по другому воспринимаю, с болью, с пониманием".

Напомним, Осадчая обратила внимание на "русский след" в новой коллекции модного дома

А еще Politeka сообщала, что Димопулос после скандала резко ответила Осадчей на критику

Также Politeka писала, что продюсер "Танці з зірками" и "Голос країни" зацепил Осадчую и других звезд новым постом



