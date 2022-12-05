Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, где ей удалось победить. После пара женилась и уже завела наследника - сына Льва. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Попробуем еще раз?", - спросила Даша, предлагая задавать вопросы.

"Классно, что на улице война, а вы все равно радуетесь жизни!!! Сейчас ваша учеба также...", - написала фанатка.

"А я должна сесть и плакать? Я это делала в первые месяцы, а сейчас этим точно не сделаю не себе лучше, не нашей стране. Единственное, как я могу помочь, это продолжать жить, наслаждаться каждым днем, работать и делать донаты на большие суммы", - написала Даша.

Также звезда похвасталась большими суммами донатов, которые уже успела перевести на помощь и пообщела сделать это еще раз.

Напомним, Квиткова из "Холостяка" примерила "пацанский" образ и сразу предупредила хейтеров

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