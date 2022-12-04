Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда была замужем за Евгением Огиром с 2008 по 2013 год, украинским продюсером. У пары появился сын Вениамин, который родился в 2008 году. В 2013 году Кароль стала вдовой, так как муж умер от рака желудка. Для Тины это очень личное и она редко делится кадрами с умершим мужем. Но в этот раз звезда поделилась в ТикТок кадрами, где показала своего супруга, а потом сына. Звезда лаконично подписала кадры, поставив три сердечка.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Копия папы", "Очень грустная история", "Настоящая поддержка для мамы", "Настоящая поддержка для мамы", "Веня так похож на отца, такой же высокий красавец", "самое трогательное, что я увидела за сегодня", "Нет, я не плачу честно".

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