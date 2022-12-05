Артистка Елена Кравец призналась, что в закрытом пространстве с маленькими сыном и дочкой ей было трудно совладать с эмоциями.

Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец вспомнила, как с двойняшками застряла в лифте. В эфире авторского проекта "Тихий вечір з Оленою Кравець" на канале "Дом" знаменитость рассказала, что это произошло в Хэллоуин – 31 октября.

Тогда только начались отключения электроэнергии и комедиантка не была готова к подобному происшествию.

Как раз накануне соседка Кравец поставила в лифте так называемый "спасательный бокс", в который положила вещи первой необходимости на случай, если кто-то в нем застрянет.

"Мы ехали на Хэлловуин. Спускаемся с нашего этажа, у меня в руках костюмы. И я говорю детям: "Дети, а вы знаете, для чего эта коробочка, которая здесь стоит?". А они: "Да… Это для тех, кто застрял в лифте…". И именно в этот момент вырубится свет, и мы остаемся в сплошной темноте", — поделилась знаменитость Елена Кравец.

Артистка Елена Кравец призналась, что в закрытом пространстве с маленькими сыном и дочкой ей было трудно совладать с эмоциями, поэтому моментами она кричала даже громче детей.

"Вы же представляете, я еду в замкнутом лифте с детьми и выключается свет. Конечно, мы начали очень громко кричать, а я некоторое время кричала от страха даже громче, чем дети. Пока они не сказали: "Мама, останавливайся, нас спасают", – поделилась актриса.

Напомним, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решилась сделать тату, внезапные кадры.

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" удивила видом с цепями и пирсингом.

Также Politeka писала, что двойняшкам Кравец из "Квартал 95" выполнилось по шесть лет.