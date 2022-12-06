Как сообщает Politeka.net, 6 декабря ежегодно отмечается День Вооруженных сил Украины. Этот праздник всегда был ценным для украинского народа, но в 2022 году его важность возросла в разы. Украинские звезды не упускают возможности поблагодарить ВСУ.

Так, жена известного телеведущего Григория Решетника в своем Инстаграм сравнила украинских защитников с героями из голливудских фильмов.

"Раньше настоящих Героев-киборгов видела только в голливудских боевиках. Но теперь я знаю, что они действительно существуют - в Украине, на передовой, в ВСУ. Низко кланяемся вам всем и благодарим за нашу свободу!!! Да хранит Вас Бог", - отметила Кристина Решетник.

Кроме того, жена известного телеведущего Григория Решетника опубликовала кадры, на которых украинские защитники показывают свое мастерство владения оружием.

В комментариях украинцы присоединились к поздравлениям и написали свои восхищенные слова под постом Кристины Решетник: "Лучшие, спасибо! Здоровья Вам, сил и терпения и Божьей заботы", "С праздником дорогие наши защитники, берегите себя", "Лучший".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.