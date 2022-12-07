Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен из Украины. А в этом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк", которое закончили снимать еще в начале года. Но только недавно начали показывать проект, релиз которого переносился несколько раз. После начала показала Алекс стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где всячески подогревает интерес к шоу.
А в этот раз звезда решил поболтать с фанатами.
"Спрашивайте, что интересно", - написал Топольский в своем блоге.
"Интересно о вашем сыне, какие у вас отношения и где он сейчас находится", - спросил фанат.
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"Холостяк" Топольский признался, с какими девушками ему неприятно быть на проекте: "После того..."
"Кто-то не очень внимательно смотрел 2 и 3 выпуски. Влад Демин - мой крестник. А детей у меня нет", - написал Алекс.
Топольский также поделился с фанатами фотографией, где был вместе с Владом и его звездным отцом - теле- и радиоведущим Славой Деминым, с которым давно состоит в дружеских отношениях.
Напомним, "Холостяк" Топольський удивил заявлением о девушках, которые вылетели из реалити
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский попал в неудобную ситуацию на съемках
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