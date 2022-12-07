"Холостяк" Алекс Топольский ответил на вопросы о сыне, поделившись новым кадром в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен из Украины. А в этом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк", которое закончили снимать еще в начале года. Но только недавно начали показывать проект, релиз которого переносился несколько раз. После начала показала Алекс стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где всячески подогревает интерес к шоу.

А в этот раз звезда решил поболтать с фанатами.

"Спрашивайте, что интересно", - написал Топольский в своем блоге.

"Интересно о вашем сыне, какие у вас отношения и где он сейчас находится", - спросил фанат.

"Кто-то не очень внимательно смотрел 2 и 3 выпуски. Влад Демин - мой крестник. А детей у меня нет", - написал Алекс.

Топольский также поделился с фанатами фотографией, где был вместе с Владом и его звездным отцом - теле- и радиоведущим Славой Деминым, с которым давно состоит в дружеских отношениях.

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