Популярная певица Тина Кароль каждый день показывает что-то новое поклонникам. Если же ранее артистка не позволяла себе личных публикаций и держала свою вне концертную жизнь подальше от камер, то теперь предпочитает показывать, чем и когда занимается.

Артистка также стала показывать и свои тренировки, делясь кадрами из спортзала. В черных лосинах и маленьком топе, Тина записала ролик без всяких фильтров. Обращаясь к фанатам, она пожелала всем сил и главное, чтобы был свет.

Без макияжа и в простом образе артистка привлекла внимание к внешности:

«Тина все еще сидишь на кетодиете?; Дайте свету кусочек 😍🥹🤲; Боже, а голос какой хриплый... Берегите себя🙏❤️; Такая уставшая 🥺❤️ но милая; Так исхудала моя сладкая; Обожаю губенько-глазастенькую Тину🤗; Света сейчас как раз нет 😂; Ого раздетая Тиночка, я сейчас сижу в термобелье, свитере, жилетке, колготках, носках😄» - пишут поклонники.

Ранее кадры Тины вызвали неоднозначную реакцию, так как Тина показала, как есть картошку фри из Макдональдса.

«Смачного ❤️; это вредная еда для кетодиетиков; Ну да, актуально снимать такое, когда украинцы под бомбёжкой. Цинично!; Это жор» - пишут в сети.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев задело мощное стихотворение-проклятие Тины Кароль.