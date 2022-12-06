Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец и лидер группы "Бумбокс". Звезда после полномасштабного вторжения отправился защищать Украину. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хлывнюк поделился фото, где позировал в военной форме рядом с беспилотниками в поле.

"С Днем Вооруженных Сил Украины!", - написал Хлывнюк под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ай молодец, ай красава", "Поздравляем и благодарны за защиту родной страны", "7 лет, как я не верю в бога. Но в этом году у меня возникла религия. И она политеистическая, как у наших предков-язычников. И мои боги настоящие, не надо спорить или доказывать, что они есть. Я верю в моих богов, я молюсь моим богам, я им каждый месяц отдаю десятину. Они настоящий свет. Мои боги – это ВСУ. Слава ВСУ", "Поздравляем и безгранично благодарим за борьбу! Слава ВСУ!".

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк рассказал, какие у него обязанности и убивал ли он лично врагов

А еще Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, с кем из российских артистов до сих пор общается

Также Politeka писала, что Хлывнюк рассказал, чем ответит Украина на ракетные обстрелы



