Популярная украинская ведущая каждый день рассказывает о своей насыщенной жизни в Киеве, где не была долгие месяцы и находилась с детьми заграницей. Теперь Ефросинина в Инстаграм рассказывает, чем занимается и делится различными образами в сети.
В этот раз она похвасталась долгожданной новостью, которую скрывала какое-то время.
«Наконец-то можно рассказать, чем мы занимались в перерывах между тревогами. Премьера спецвыпусков!» - поделилась Ефросинина.
На кадре проект решил познакомить поклонников с тренерами спецсезона «Лиги смеха».
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«Состав тренеров специального сезона «Лиги смеха» будет действительно мощным, ведь мы собрали лучших из лучших!
К шоу присоединятся Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Наталья Могилевская и Гарик Корогодский» - поделились в сети.
Известно, тренеры в этот раз не будут играть с командами, а только оценивать их. Цель этого сезона не столько выявить победителя, сколько дать командам высказаться о наболевшем.
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.