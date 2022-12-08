Знаменитость Маша Ефросинина показала, чем занималась тайно в последнее время.

Популярная украинская ведущая каждый день рассказывает о своей насыщенной жизни в Киеве, где не была долгие месяцы и находилась с детьми заграницей. Теперь Ефросинина в Инстаграм рассказывает, чем занимается и делится различными образами в сети.

В этот раз она похвасталась долгожданной новостью, которую скрывала какое-то время.

«Наконец-то можно рассказать, чем мы занимались в перерывах между тревогами. Премьера спецвыпусков!» - поделилась Ефросинина.

На кадре проект решил познакомить поклонников с тренерами спецсезона «Лиги смеха».

«Состав тренеров специального сезона «Лиги смеха» будет действительно мощным, ведь мы собрали лучших из лучших!

К шоу присоединятся Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Наталья Могилевская и Гарик Корогодский» - поделились в сети.

Известно, тренеры в этот раз не будут играть с командами, а только оценивать их. Цель этого сезона не столько выявить победителя, сколько дать командам высказаться о наболевшем.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.