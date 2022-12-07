Актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показала, чем занимается в Италии кроме отдыха.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала очень популярной после шоу "Холостячка", где была главной героиней. Звезда на проекте выбрала победителем юмориста Александра Эллерта. Пара провстречалась некоторое время, но не смогла построить успешные отношения. Зато это добавило знаменитостям медийности, особенно в Инстаграм.

А сейчас Мишина отдыхает в Венеции, куда мечтала попасть некоторое время. Звезда активно делится фото и видео из курорта, а в этот раз решила поделится селфи из своего номера.

Ксения позировала в спортивном мини и высунула язык. А на ногах можно увидеть у Мишиной гимнастическую резинку.

"Не, не думайте, что я только отдыхаю", - написала звезда, намекая, что спорт не бросала.

После этого Ксения поделилась утренним фото, где собралась в душ.

"Что может быть лучше контрастного душа с утра?", - написала знаменитость.

Напомним, Украинцы накинулись на "Холостячку" Мишину из-за роскошного отдыха в Италии

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