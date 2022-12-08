Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская дала рецепт бюджетного и доступного блюда, чтобы накормить всю семью.

На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить печеночные оладьи с секретным, вкусным и полезным ингредиентом. Из 500 граммов печени выходит целая гора оладий.

Для приготовления нам понадобятся следующие продукты:

150 г гречневой крупы

300 мл воды

соль (по вкусу)

500 г печени

2 лука

1 морковь

2 яйца

Растительное масло (для жарки)

Сначала, как объясняет Елизавета Глинская, отвариваем гречку в подсоленной воде. Затем нарезаем лук и морковь и обжариваем их на сковороде. Перебиваем в комбайне печень, гречку и морковь с луком. Далее добавляем яйца, соль по вкусу и перец по желанию. Перемешиваем.

"Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Буквально по несколько минут с каждой стороны, чтобы не пересушить ☝️ После выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем. Разлетается это блюдо за минуты)) детям не говорю, что там есть гречка 😁", — подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях оценили рецепт: "Обожаю печеночные оладьи! С гречкой - интересный вариант, надо попробовать. Приятного аппетита всем!", "Очень нравится сочетание гречки с печенью", "Для детей перекус - просто бомба", "ммм вкуснятина".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.