Оля Полякова вспомнила, что в первые недели полномасштабной войны, когда оккупанты еще не сбежали из Киевщины, работа бойцов ТрО была необходима.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как ее муж – 60-летний бизнесмен Вадим Буряковский – решил вступить в ряды ТрО. Звезда объяснила, что решение любимого было взвешенным и небезосновательным. Об этом она детальнее рассказала в интервью для ТСН.

Мужу артистки летом исполнилось 60 лет, поэтому он может беспрепятственно уезжать из Украины, но он решил остаться.

Артистка Оля Полякова призналась, что не задумывалась о том, чтобы отговорить мужа от службы в территориальной обороне.

"Как можно отговорить, если это обязанность каждого человека, каждого мужчины. Его решение было взвешенным и не подлежало дискуссиям. Сразу же, как началась война, и нужно было формировать территориальные группировки, он присоединился", – поделилась Оля Полякова.

Оля Полякова вспомнила, что в первые недели полномасштабной войны, когда оккупанты еще не сбежали из Киевщины, работа бойцов ТрО была необходима, ведь в лесах прятались диверсанты. Например, возле их дома в Киевской области в первые недели полномасштабной войны поймали 14 диверсантов. Это подтолкнуло его вступить в тероборону.

"Более того, наш дом расположен в лесу, через несколько недель после полномасштабного вторжения, неподалеку от нашего дома было задержано 14 диверсантов, поэтому эта работа была крайне необходима. Поэтому эта работа была крайне необходима. И ни у одного не возникало вопросов, нужно ли ее выполнять или нет", – сказала певица.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.



