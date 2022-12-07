На своей странице в Instagram ведущая разместила фотоотчет с премии "Евромайдан SOS", на которой присутствовали также Руслана Лыжичко, Римма Зюбина, Сергей Танчинец и другие.
"Эта церемония чествования волонтеров могла и не состояться из-за ракетных обстрелов, а началась с аплодисментов благодарности в адрес сил ПВО, которые в понедельник нас защитили. Традиционная премия "Евромайдан SOS" в этом году вместе с Украинской волонтерской службой получила новое дыхание, как и все волонтерское движение", - пишет Маричка Падалко.
Звезда вспоминает церемонии четыре-пять лет назад, когда волонтерское движение истощалось и держалось фактически на плечах преимущественно взрослых людей.
"Сейчас снова много молодежи, и я просто восхищаюсь, какое у нас выросло поколение - умное, креативное и патриотическое. Горда в такие редкие моменты Вашего чествования быть рядом с Вами!", - подчеркнула ведущая.
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Украинцы в комментариях поддержали Маричку Падалко: "Поздравляю вас и спасибо вам, Маричка!❤️🙌 Платье очень вам подходит, выглядите волшебно", "Спасибо нашим волонтерам! Маричка, спасибо за положительные эмоции, которые вы дарите!", "Спасибо за невероятные слова, о желании россиянам лишь дольше жить, чтобы наблюдать все, что будет происходить в будущем".
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.