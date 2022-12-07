Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала, как оккупанты чуть не сорвали мероприятие в Киеве.

На своей странице в Instagram ведущая разместила фотоотчет с премии "Евромайдан SOS", на которой присутствовали также Руслана Лыжичко, Римма Зюбина, Сергей Танчинец и другие.

"Эта церемония чествования волонтеров могла и не состояться из-за ракетных обстрелов, а началась с аплодисментов благодарности в адрес сил ПВО, которые в понедельник нас защитили. Традиционная премия "Евромайдан SOS" в этом году вместе с Украинской волонтерской службой получила новое дыхание, как и все волонтерское движение", - пишет Маричка Падалко.

Звезда вспоминает церемонии четыре-пять лет назад, когда волонтерское движение истощалось и держалось фактически на плечах преимущественно взрослых людей.

"Сейчас снова много молодежи, и я просто восхищаюсь, какое у нас выросло поколение - умное, креативное и патриотическое. Горда в такие редкие моменты Вашего чествования быть рядом с Вами!", - подчеркнула ведущая.

Украинцы в комментариях поддержали Маричку Падалко: "Поздравляю вас и спасибо вам, Маричка!❤️🙌 Платье очень вам подходит, выглядите волшебно", "Спасибо нашим волонтерам! Маричка, спасибо за положительные эмоции, которые вы дарите!", "Спасибо за невероятные слова, о желании россиянам лишь дольше жить, чтобы наблюдать все, что будет происходить в будущем".

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.