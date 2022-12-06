Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість після 24 лютого перестала публікувати рецепти у своєму блозі, оскільки перебуває у творчій кризі. А цього разу, хоч і жартівливий, але все ж таки рецепт Ольга вирішила опублікувати в Інстаграм, поділившись відео. Залишається сподіваються, що Мартиновська таким чином підняла собі настрій і тепер повернеться до своїх фанатів із безліччю нових смачних рецептів.

"Сир для сирника

Домашній кисломолочний сир можна робити різними способами, з урахуванням різних молочних продуктів. Залежно від того, навіщо він вам, і який ви любите - більш сухий або мокрий, м'якіший або тугенький, жирний або навпаки.

Тут я вам пропоную рецепт сиру саме для приготування найсмачніших сирників", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Який гарненький рум'яненький! У нас сир не знайдеш, тому я часто роблю сама з цільним йогуртом, відео теж зняла як робити", "Навіть не думала, що є такі люди, які не знають, як сир зробити вдома".

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" спробувала позбавити Ярославського його гордості, зірка відповів

А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поліз цілуватися до Мартинівської, зірка відреагувала

Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як приготувати закуску до вина.



