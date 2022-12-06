Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість після 24 лютого перестала публікувати рецепти у своєму блозі, оскільки перебуває у творчій кризі. А цього разу, хоч і жартівливий, але все ж таки рецепт Ольга вирішила опублікувати в Інстаграм, поділившись відео. Залишається сподіваються, що Мартиновська таким чином підняла собі настрій і тепер повернеться до своїх фанатів із безліччю нових смачних рецептів.
"Сир для сирника
Домашній кисломолочний сир можна робити різними способами, з урахуванням різних молочних продуктів. Залежно від того, навіщо він вам, і який ви любите - більш сухий або мокрий, м'якіший або тугенький, жирний або навпаки.
Тут я вам пропоную рецепт сиру саме для приготування найсмачніших сирників", - написала Ольга.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Нюрнберг для росії, яким може бути трибунал за вторгнення в Україну: "Є два варіанти"
Анатолій Анатоліч видав правду про зрадицю MARUV: чекала на "руській мір" та зустрічала б окупантів
Внучка Софії Ротару показала свого нареченого-мільйонера зі списку Форбс: фото
"Холостяк" Топольський зізнався, з якими дівчатами йому неприємно бути на проекті: "Після того..."
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Який гарненький рум'яненький! У нас сир не знайдеш, тому я часто роблю сама з цільним йогуртом, відео теж зняла як робити", "Навіть не думала, що є такі люди, які не знають, як сир зробити вдома".
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" спробувала позбавити Ярославського його гордості, зірка відповів
А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поліз цілуватися до Мартинівської, зірка відреагувала
Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як приготувати закуску до вина.