Победитель одного из сезонов шоу «МастерШеф», известный шеф-повар и бизнесмен Евгений Клопотенко, судя по всему, осваивает для себя новую роль.

Роль актера ситкома.

Так, на своей странице в Инстаграм Клопотенко опубликовал короткое видео, которое было сделано на съемочной площадке. Вернее, в небольшом продуктовом магазине, который, по желанию телевизионщиков, превратился в съемочную площадку.

В кадре, под микрофонами на высоких штативах можно увидеть и самого Клопотенко.

«Сегодня был на съемках ситкома. Скоро увидите… Возможно», - прокомментировал кадры шеф-повар.

Отметим, что до того, как победить в «МастерШеф» и окончательно избрать свой путь шеф-повара в Украине Клопотенко успел поработать в Италии, Германии и США.

"Меня отправили в "Макдональдс". Это была моя первая работа, и это было такое… Ты приходишь зеленый, языка не знаешь. А они говорят, мол, давай, работай. Тебе надо делать бургеры. Я с другом сделал 90 тысяч бургеров за три месяца", - рассказл Клопотенко о своем опыте работы в Германии.

Напомним, блэкаут случился на "МастерШеф. Битва сезонов", но участники не растерялись.

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