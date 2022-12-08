Роль актера ситкома.
Так, на своей странице в Инстаграм Клопотенко опубликовал короткое видео, которое было сделано на съемочной площадке. Вернее, в небольшом продуктовом магазине, который, по желанию телевизионщиков, превратился в съемочную площадку.
В кадре, под микрофонами на высоких штативах можно увидеть и самого Клопотенко.
«Сегодня был на съемках ситкома. Скоро увидите… Возможно», - прокомментировал кадры шеф-повар.
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Отметим, что до того, как победить в «МастерШеф» и окончательно избрать свой путь шеф-повара в Украине Клопотенко успел поработать в Италии, Германии и США.
"Меня отправили в "Макдональдс". Это была моя первая работа, и это было такое… Ты приходишь зеленый, языка не знаешь. А они говорят, мол, давай, работай. Тебе надо делать бургеры. Я с другом сделал 90 тысяч бургеров за три месяца", - рассказл Клопотенко о своем опыте работы в Германии.
Напомним, блэкаут случился на "МастерШеф. Битва сезонов", но участники не растерялись.
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