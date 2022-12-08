Мария Ефросинина отметила, что в этот день у всех присутствующих было хорошее настроение, все отдыхали и наслаждались атмосферой, но произошел несчастный случай с телеведущей.

Украинская ведущая Мария Ефросинина впервые поделилась историей, которая произошла с ней несколько лет назад. В новом выпуске ютуб-шоу "Дорослі дівчата" она вспомнила в разговоре с певицей Олей Поляковой, как чуть не умерла на вечеринке телеведущего Юрия Гобунова.

Мария Ефросинина рассказала, что четыре года назад, 24 августа многие звезды украинского шоу-бизнеса собрались на Трухановом острове, чтобы поздравить Юру Горбунова с днем рождения. Блогер пришла на торжество с мужем Тимуром Хромаевым.

Она отметила, что в этот день у всех присутствующих было хорошее настроение, все отдыхали и наслаждались атмосферой, но произошел несчастный случай с телеведущей.

"Я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я ухожу под воду… Под водой торчат такие шпалы, железный штырь, протыкающий мне бедро в мягкую часть, проткнул в сантиметре от моего живота. То есть еще сантиметр и он бы мне полностью проткнул и вылез бы где-нибудь в районе глотки, я бы была уже мертва", – ошеломила историей Мария Ефросинина.

Маша Ефросинина потеряла сознание от боли и пришла в себя уже в больнице. На утро ей позвонил по телефону Горбунов и посоветовал бабку, к которой "ездит весь Киев".

"Как я уволилась с Нового канала, у меня действительно никак не складывалась карьера. Что ни шоу, то неудача, провал, какой кастинг, меня не берут. Иду на какие-то пробы: "Вы нам очень нравитесь, но проект не запускается". Три, четыре года у меня ну не прет. Но не только на профессиональную смерть, а на то, что я буду всегда ходить по лезвию", – шокировала звезда.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.