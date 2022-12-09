По словам певицы Оли Поляковой, их отношения существенно изменились во время войны.

Украинская певица Оля Полякова, чей муж, бизнесмен Вадим Буряковский в начале войны вступил в терроборону, рассказала об отношениях с ним. Подробностями знаменитость поделилась в интервью для ТСН.





По словам певицы, их отношения существенно изменились во время войны.

Оля Полякова призналась, что если раньше они с мужем могли найти поводы для ссор, то сейчас между ними полное взаимопонимание, потому что общение, к сожалению, ограничивается телефонными звонками. У них просто нет возможности "ругаться без повода".

"Отношения стали лучше. Если до войны мы хотя бы редко, но виделись из-за моего графика, то сейчас вообще общаемся только по телефону. Поэтому нет никакого повода ссориться и выяснять, кто прав, а кто нет. Мне кажется, что мы стали еще роднее", - рассказала знаменитость.

Сейчас Вадим вполне на законных основаниях может приезжать к любимой и дочерям, находящимся за границей, но он все равно остается в Киеве, чтобы защищать свою страну и дом. Хотя, редкие встречи таки бывают.

По словам Оли Поляковой, она не отговаривала любимого идти в территориальную оборону, потому что считает, что он поступил по совести. Артистка Оля Полякова призналась, что не задумывалась о том, чтобы отговорить мужа от службы в территориальной обороне.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.