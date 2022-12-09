Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала видео со своего концерта в Черкассах, который проходит в условиях перебоев света.

Как видно, Наталья запечатлена на сцене перед зрителями, которые сорвались со своих мест. Звезда стоит в свете одного яркого фонаря и исполняет акапелльно легендарную песню "Червона калина", а зрители е подпевают. Как видно, на сцену певица вышла на шпильках, в темном платье и черном пиджаке.

В подписи к публикации Могилевская рассказала о сложных условиях, в которых пришлось проводить это концерт. "Черкассы! Несмотря на перебои со светом, только двумя рабочими световыми пушками на сцене – наша встреча состоялась! Благодарю Вас за вашу любовь, слезы, улыбки. Спасибо О. Семешкину, что фонариком под потолком создавала искусство. Спасибо А. Ветрова за работу в невозможных условиях. Люблю вас. Черновцы, мы в пути. Жду всех 11.12 в 19:00", - написала артистка.

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