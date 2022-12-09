Как сообщает Politeka.net, влюбленные Надежда Дорофеева и Михаил Кацурин выпустили первую общую песню "Щоб не було". Украинская артистка назвала этот трек "творческим ответом на все вопросы вокруг личной жизни". После этого артистка опубликовала в Инстаграм смелый портретный снимок, чтобы привлечь внимание к клипу пары.

"Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", — отметила Надежда Дорофеева, рассказывая о новой песне.

А в новом посте Надежда Дорофеева сообщила, что клип на ее новую песню "Щоб не було" занял первую строчку в рейтинге YouTube в Украине. Дорофеева сопроводила пост портретным снимком, для которого позировала, закусив губу и смотрела в сторону призывно.



В комментариях к снимку пользователи сети написали множество комплиментов для артистки, в частности к ее фото: "Красивая пара, мне приятно смотреть на Вас", "Моща мощная", "Юхуууу... Сочная", "Очень короткая песня, это скорее импровизация", "Это настоящие шедевры рожденные в любви".

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