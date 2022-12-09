Исполнительница Юлия Санина позировала на сцене с ультра-модной прической - серебристое каре с челкой.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Юлия Санина еще во время участия в шоу "Танці з зірками" признавалась: она обожает перевоплощаться. Так что, когда певица восхитила непривычным для нее образом, яркий макияж и непривычная прическа делают певицу буквально другим человеком, фанаты не удивились. Артистка показала фото своего перевоплощения в Инстаграм.

Исполнительница позировала на сцене с ультра-модной прической - серебристое каре с челкой. Также Юлия Санина сделала яркий макияж с выразительно выделенными глазами и темной помадой. Не обошлось и без популярной подводки для глаз. На ней белый костюм, который состоял из штанов и удлиненного пиджака с подчеркнутой линией талии.

На концерте знаменитость сменила наряд и уже предстала в объемной кофточке с пестрыми рукавами и черных брюках с нашитыми яркими полосками.

"Пока мы засели писать новую музыку, ловите наши осенние концертные воспоминания. Встретимся live весной", - подписала снимки Юлия Санина.

Дерзкая смена имиджа певицы пришлась по душе ее поклонникам и они принялись осыпать Юлию комплиментами в комментариях к публикации, особенно отмечая ее прическу: "Сногсшибательная", "Как красиво", "Класний образ", "Крутой хаир", "Как же это стильно", "Красивые Глаза", "Идеальные брови", "Привет из 80-х".

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.