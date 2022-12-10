Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда поделилась фрагментом своего нового интервью Рамине Эсхакзай и обратилась к украинцам.

В коротком ролике-анонсе собрана нарезка острых и откровенных фраз Маши, которые она говорила. А в подписи к публикации телезвезда подняла тему заголовков, которые, по ее мнению, делают именно из таких видеонарезок. По словам Ефросининой, очень часто заголовки не раскрывают того, что сказал человек.

"Заголовки сегодня – это сильный инструмент для манипулирования вниманием аудитории. Ими зарабатывают, ими могут создавать ложное впечатление о человеке… Но точно ими никогда не передают суть и смыслы, которые часто говорит герой материала. Помните об этом, открывая очередное острое заглавие! И благодарю всех, кто посмотрел мое интервью Рамине, и понял все, что я хотела сказать", - написала телеведущая.

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