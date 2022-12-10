Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тринчер и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Тринчер показала, как сменила имидж, поделившись результатом в блоге.

"Как вам образ?", - написала Анна, обращаясь к фанатам.

Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Очень красивая", "Вот уже куколка", "Наша красотка самая лучшая", "Аня, какая ты красивая, у нас самые красивые девочки в Украине", "Ты самая лучшая", "Ты прекрасная, как всегда", "Круто было на концерте", "Жаль, что Анюта не читает комментарии", "Что за красотка среди этой массовки", "Как-как... Как всегда самая хорошая, Ань", "Ты самая лучшая девочка во всем мире", "Блин, я сегодня не успела сфотографироваться".

Напомним, Анна Тринчер решилась на кардинальную смену имиджа, обратившись за советом

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