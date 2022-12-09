Украинская певица Оля Полякова призналась, что в молодости пробовала приворожить мужчину, и ей это удалось. В новом выпуске ютуб-шоу "Дорослі дівчата" она вспомнила в разговоре с телеведущей Машей Ефросининой, о своем опыте использования приворотов и магии.
Оля Полякова вспомнила, как использовала приворот с сигаретой, во время которого упала в обморок прямо в подъезде.
"Я так делала, и так накурилась, что потеряла сознание. И лежала в том подъезде, пока мама не шла с мусорным ведром. Поэтому прошу в домашних условиях не повторять. А этот придурок, которого я приворожила, кстати, до сих пор за мной бегает и раз в год звонит. Сработало!" – вспомнила Оля Полякова и не смогла сдержать смех.
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Стоит отметить, что сейчас Оля Полякова счастливо замужем за бизнесменом Вадимом. У них в браке родилось двое детей - Мария и Алиса. В начале полномасштабного вторжения Вадим вступил в ТРО, а Полякова с детьми уехала за границу. Сейчас певица находится в Грузии, где берет участие в "Танцах со звездами".
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.