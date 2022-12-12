Певица Анна Тринчер рассказала о беде, которая с ней произошла перед концертом, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз артистка решила поделится своим несчастьем.

"Я упала со ступенек и повредила ногу... Я была очень расстроена :( И не через то, что было больно", - написала Тринчер в своем сторис.

"Короче, у меня походу ушиб. Просто, если бы завтра не был очень важный день, я бы так не расстраивалась, честно. Завтра просто очень важный день. Я там буду танцевать 24/7", - сказала Тринчер.

"Это случилось тупо перед выходом на сцену", - продолжила Тринчер в своих сторис.

"На следующий день. 1. Съемка важного клипа на каблуках всю ночь. 2. Очень важное выступление, который будут транслировать на главных каналах в новогоднюю ночь", - написала звезда на еще одном сторис.

Напомним, Анна Тринчер решилась на кардинальную смену имиджа, обратившись за советом

А еще Politeka сообщала, что Тринчер изобразила ситуацию, в которой себя узнали все украинцы, видео

Также Politeka писала, что Тринчер похвасталась модной обновкой, которую позволила себе в черную пятницу, видео



