Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз артистка решила поделится своим несчастьем.
"Я упала со ступенек и повредила ногу... Я была очень расстроена :( И не через то, что было больно", - написала Тринчер в своем сторис.
"Короче, у меня походу ушиб. Просто, если бы завтра не был очень важный день, я бы так не расстраивалась, честно. Завтра просто очень важный день. Я там буду танцевать 24/7", - сказала Тринчер.
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"Это случилось тупо перед выходом на сцену", - продолжила Тринчер в своих сторис.
"На следующий день. 1. Съемка важного клипа на каблуках всю ночь. 2. Очень важное выступление, который будут транслировать на главных каналах в новогоднюю ночь", - написала звезда на еще одном сторис.
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