Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная певица, которая строила карьеру в россии, украинского происхождения. Но после 24 февраля артистка поддержала Украину. Звезда 9 месяцев не выступала, а на днях дала концерт в Риге.

"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Я – Вера. Я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, ни при чем. Но что-то не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю", - сказала Брежнева со сцены и расплакалась.

После этого звезда опубликовала трогательный пост в своем блоге.

"Хороший получился концерт 7.12 в Риге, потрясающая атмосфера.. столько чувств и эмоций. Очень волнительно было начинать после перерыва больше, чем 9 месяцев. Но я рада, что это произошло", - написала Вера и рассказала об украинском фонде, для которого собирала деньги во время выступления.

В комментариях кроме благодарных украинцев объявились и бывшие фанаты из россии, которые начали критиковать звезду.

"Совет ей, пусть не возвращается в рф, зачмырим", "Ну, наконец-то определилась за 9 мес., надеюсь, больше не увидим её в России!!!", "Ты и твоя Украина проиграете!!!".

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