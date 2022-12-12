Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая судила проект "Співають всі". Не забывает звезда и о Фейсбук, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Анастасия рассказала об отключении электроэнергии.

"Когда ты в 18 лет путаешь день и ночь это весело, когда ты гулял в 20 лет всю ночь и поспав 2 часа чешешь на пары, то тоже ок…. Но когда тебе уже не 20 и ты путаешь все часовые пояса в мире, то здесь ты чувствуешь все сбои в организмы, при этом теперь все залижите от подачи света, а не тобой руководят какие-то обязанности….", - написала Приходько.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Детишки это главное. Ради них мы должны выдержать все", "Знакомо. Мне кажется, что после окончания этого кошмара психика еще долго будет восстанавливаться. Или будем, как наши бабушки - все должно быть в запасе и свет тоже...", "Очень знакомая история. Теперь слово свет играет совсем другую роль в жизни каждого".

Напомним, Приходько назвала, кто вероятнее всего поедет от Украины на Евровидение

А еще Politeka сообщала, что Приходько доверилась интуиции и назвала, кто может стать победителем Нацотбора на "Евровидение"

Также Politeka писала, что Приходько резко поставила на место свою куму из россии, эмоции били через край



