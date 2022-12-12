Известный украинский дизайнер Андре Тан посоветовал, в каких образах лучше всего мужчинам встречать Новый год 2023.

Ранее Андре Тан рассказал, что надеть женщинам, чтобы сиять в эту новогоднюю ночь. А теперь на своей странице в Instagram модельер решил дать несколько советов и мужчинам.

Актуальные цвета 2023: синий, жемчужный, коричневый и черный — подходят обоим полам.

Во-первых, в тренде для мужчин будет оверсайз. И это не только объемные худи. Выбирайте пиджаки, футболки и даже брюки свободного кроя.

Также Андре Тан рекомендует экспериментировать с нотками ретро.

"Даже если ваш праздник не костюмированная вечеринка, умело скомбинорованые флисы и ветровки в стиле 90-х разбавят атмосферу серых будней. Яркие элементы следует комбинировать со сдержанными цветами, например, разноцветную ветровку дополнить черными брюками и белой футболкой", — пишет дизайнер.

В тренде также этно. В рамках образа хитярами будут рубашки с западными застежками и швами, деним и ковбойские мотивы. В концепцию этно хорошо впишутся вышиванки и стилизированные под кожух накидки. Они также прекрасно сочетаются с цветовой гаммой 2023: коричневый, черный, синий и желтый.

Брюки чино вместе с рубашкой, свитером или вязанным кардиганом станут приятным новогодним образом с нотками домашнего уюта. Такие брюки будут прекрасно смотреться как в бежевом, так и в темнозеленом и синем оттенках.

Кроме того, в этом зимнем сезоне в моде будут образы тотал блэк, так что отличным решением будет начать год с тренда. Чёрный цвет всегда смотрится стильно, особенно если речь идёт о вечернем костюме.

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