Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. После этого пара встречалась долгое время, но в итоге расстались. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда показала, как проводит время на отдыхе, появившись в купальнике возле пальмы.
"когда решила максимально слиться с местным пейзажем", - написала Богдан под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"С ней что?", "Одно желание, хочется тебя Анечка покормить", "Анорексия, капец", "Пожар", "Злилась и правда с пальмо - две бревна словно (худые", "Боже, эти ноги от ушей", "Ужас!!! Ну правда", "Покормите её кто нибудь! Ужас!", "Дуреет девка в свои 30", "Ужас. У вас что анорексия? Аня, это уже перебор явный", "Божечко, почему Вы такая худая?", "Божечки, почему вы такая худая?".
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Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в нескромном комплекте подчеркнула длинные ноги
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан впечатлила похудевшей фигурой в маленьком купальнике
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан игнорирует украинцев и продолжает хвалиться отдыхом