Как сообщает Politeka.net, украинская блогерка и бизнесвумен Екатерина Репяхова и знаменитый музыкант Виктор Павлик часто становятся объектами злых шуток о разнице в возрасте - супруг старшей своей 28-летней супруги в два раза. Но Екатерина не обращает внимание на критику и продолжает делиться личными кадрами на своей странице в Инстаграм.

Так, Екатерина Репяхова вместе с семьей снялась в предпраздничной фотосессии и покорила поклонников атмосферными кадрами. Для теплых новогодних съемок у елки семейка нарядилась в стиле family-look, что добавило кадрам особого настроения.

Основным цветом был выбран бежевый и черный. Так, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова примерили повседневные наряды в одинаковых цветах. Они позировали у окна, возле елки, а также разместились на диване с сіном Михаилом.

Поклонникам очень понравилась фотосессия и они написали много теплых комментариев: "Как приятно смотреть на счастливые глаза людей", "Очень красиво и гармонично смотритесь все вместе!", "Очень красиво. Глаз не оторвать", "Так красиво и круто", "Любви вам на долгие годы".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.