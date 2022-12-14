Маша Ефросинина призналась, что она уже начала беспокоиться об украинском обществе после будущей победы над россией.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вопрос поклонника касательно того, что ее волнует сейчас, помимо полномасштабной войны. Кроме того, знаменитость рассказала в своих Инстаграм-Сториз, в чем для нее смысл жизни.

Маша Ефросинина призналась, что она уже начала беспокоиться об украинском обществе после будущей победы над россией. По словам Ефросининой, ее тревожит, смогут ли соотечественники, и она в том числе, достойно принять победу и помнить о всех жертвах российской агрессии, которые отдали самое ценное ради мира в Украине.

"Сможет ли наш народ после победы достойно нести всю заплаченную страшную цену за свою независимость и место в истории. И не дать спаскудить все коррупцией и внутренними разборками", - честно призналась Маша Ефросинина.

Также она поделилась личной философией и ответила, в чем для нее смысл жизни. Как призналась Мария, ответ на этот вопрос к ней пришел только после пережитого с 24 февраля: "Вся ирония в том, что такая длинная история моего поиска ответа на этот вопрос дошла до своей развязки во время этой клятой войны. Смысл жизни – сейчас".

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

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