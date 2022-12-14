Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вопрос поклонника касательно того, что ее волнует сейчас, помимо полномасштабной войны. Кроме того, знаменитость рассказала в своих Инстаграм-Сториз, в чем для нее смысл жизни.
Маша Ефросинина призналась, что она уже начала беспокоиться об украинском обществе после будущей победы над россией. По словам Ефросининой, ее тревожит, смогут ли соотечественники, и она в том числе, достойно принять победу и помнить о всех жертвах российской агрессии, которые отдали самое ценное ради мира в Украине.
"Сможет ли наш народ после победы достойно нести всю заплаченную страшную цену за свою независимость и место в истории. И не дать спаскудить все коррупцией и внутренними разборками", - честно призналась Маша Ефросинина.
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Также она поделилась личной философией и ответила, в чем для нее смысл жизни. Как призналась Мария, ответ на этот вопрос к ней пришел только после пережитого с 24 февраля: "Вся ирония в том, что такая длинная история моего поиска ответа на этот вопрос дошла до своей развязки во время этой клятой войны. Смысл жизни – сейчас".
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.