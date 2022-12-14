Украинская актриса, звезда "95 Квартала" и "Женского квартала" Елена Кравец в ближайшее время не будет сниматься в выпусках "Вечернего Квартала". В шоу "Экзамен" на YouTube-канале Маши Ефросининой она объяснила причину.
Как призналась Елена Кравец, она решила временно приостановить свою деятельность в "Вечернем квартале". Она объяснила, что взяла паузу из-за внутреннего кризиса.
"После тура, когда у меня был определенный кризис, я поняла, что хочу немного выдержать паузу и не сниматься вообще. Нигде. Потому что это мой внешний вид, я волнуюсь из-за этого. Это ответственность, а я не могу справиться с собой. Мы в июне проехали тур благотворительный с другими артистами и после него я решила взять паузу в деятельности в "Квартале", потому что мне уже серьезно нужно было решать вопросы со здоровьем, со своей крапивницей, потому что она обострилась. Я не хочу просто проживать жизнь, когда ценность каждого дня выросла", – объяснила Елена Кравец.
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Из-за болезни, которая начала прогрессировать, актриса вообще на определенный период отказалась от всех съемок, потому что чувствовала себя некомфортно в кадре.
Когда звезда сможет вернуться к участию в шоу, пока она не решила сама. Коллеги Елены по "Кварталу 95" отнеслись к этому с пониманием.
Напомним, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решилась сделать тату, внезапные кадры.
Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" удивила видом с цепями и пирсингом.
Также Politeka писала, что двойняшкам Кравец из "Квартал 95" выполнилось по шесть лет.