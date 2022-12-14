Певица Оля Цибульская, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала, как выглядит в свой праздник.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда уже более 20 лет вместе со своим супругом, с которым воспитывает сына Нестора. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами.

А в этот раз Оля решила соединить и показала, как выглядит в День рождения, а также презентовала новую песню "Бывший.

"Мне 27 и я по сей день не поняла.... Что на самом деле мне 37", - написала Цибульская в своем видео.

"Я в шоке. 1. Мне сегодня 37. 2. 16/12 премьера моего нового разрывного трека "Бывший", который поселится в твоем сердце", - написала Цибульская.

Юрий Горбунов поздравил Олю в комментариях: "Многая лета!! Пусть все мечты сбудутся!! Победы нам!!".

К поздравлениям также присоединилась Лилия Ребрик: "Поздравляю, Олечка! Мира, здоровья и радости, несмотря ни на что! Зажигай! Вдохновляй! Мечтай!".

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