Согласно результатам голосования, судейские места заняли не только Джамала, но и Тарас Тополя, а также Юлия Санина.

Как сообщает Politeka.net, в этом году впервые украинцы самостоятельно выбирали жюри Нацотбора на "Евровидение". Согласно результатам голосования в приложении "Дія" украинская певица Джамала стала одним из членов жюри. На своей странице в Инстаграм-Сториз она назвала свои критерии оценки участников Нацотбора.

Артистка призналась, что в первую очередь будет обращать внимание на песню исполнителя.

"Кроме собственно музыкальной составляющей, я всегда акцентирую внимание на историю, которую раскрывает та или иная композиция. Она должна буть искренней, идти от всего сердца, только тогда есть шанс, что музыкальная композиция зацепит", - пояснила Джамала.

Ко всему прочему, Джамала обращает внимание на живое исполнение песни, вокальные данные, умение исполнителя держаться на сцене, ведь песенный конкурс "Евровидение" - это в первую очередь живое исполнение.

Стоит отметить, что согласно результатам голосования, судейские места заняли не только Джамала, но и Тарас Тополя, а также Юлия Санина. А Тина Кароль осталась недовольна результатом, поскольку количество голосов за нее почти такое же, как за Санину.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.