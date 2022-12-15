Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который победил на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Пара после проекта встречалась, но в конечном итоге разошлась. А после 24 февраля пара снова оказалась вместе в горах. Но после этого Эллерт уехал в США и пока не возвращался. А Мишина уже успела намекнуть, что с кем-то другим ходила на свидание. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Эллерт показал свою дочь, которой сегодня исполнилось 15 лет.
"Богине 15", - написал Александр под фото.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
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"С Днем рождения, Богиня", "С днем рождения дочка, да будет счастлива!", "Вся в батю", "Саша ! С именинницей! Счастья вам обоим! Чтобы дочь радовала и надежды оправдала", "Эля, с Днем рождения! Ты – замечательная дочь у своих родителей! Ты – умничка! Ты – талант! Пусть удача и любовь будут всегда рядом!".
Напомним, "Холостячка" Мишина, намекнувшая на новые отношения, записала интригующий ролик
А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" рассказал, какие подарки принимает в свой день рождения
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Эллерт после бегства в США засветил второй подбородок