Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". А в прошлом году знаменитость стала главной героиней шоу "Холостячка", где победил Андрей Задворный, но пара не смогла построить отношения. А недавно Огневич выпустила песню "Как мне быть", из-за чего в сети начались споры, кого сплагиатила Злата. Звезда решила отреагировать на обвинения в своем ТикТок, поделившись новым видео.

"Помогите, потому что я запуталась! Так на кого плагиат? На Билли Айлиш, KOLA, The Hardkiss, Sia или Кристина Соловой?", - написала певица в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Все песни (мелодии) уже были созданы к нам. поэтому сейчас (сознательно или бессознательно) это все повторяем. Злата, пой!", "Больше на Билли Айлиш похоже похоже", "как нежно, невероятное исполнение", "у меня профессиональная деформация вокальная, и я во время свирели слышу "щедрик щедрик", потому что с детьми учим на вокале эту песню".

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