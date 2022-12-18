Как пишет Politeka.net, TVORCHI - известный украинский коллектив, который учавствовал в Нацотборе на Евровидение-2023, где обошел KRUTb и Jerry Heil, благодаря чему представит Украину на Евровидении в Ливерпуле. На страничке "Евровидения" в Инстаграм поздравили группу с победой.

"Украину на Песенном конкурсе Евровидения-2023 в Ливерпуле представят TVORCHI!", - написано было под публикацией.

Украинцы сразу же принялись обсуждать победителя:

"Группа классная, но песня не очень понравилась, думала, что победит Круть))", "Это жесть.... Хорошо, что сразу в финале, 20+ место наше. Приветствую..", "Ну продолжаем тренд плохих песен на следующий год после победы :)", "Блоггеры сделали свое дело и раскрутили эту песню. Были объективны сильнее песни", "Какой ужас. Даже смотреть Евровидение не хочется. А так хотелось поболеть за Джерри или Круть", "Слава богу, что мы уже в финале. А то бы и не вышли".

Напомним, названо имя победителя Нацотбора на Евровидение-2023: кто представит Украину в Ливерпуле

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