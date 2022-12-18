Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Звезда также занимала третье место на Евровидении. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Злата поделилась фото, где позировала рядом с Катей Павленко, солисткой группы Go_A.

"Мы это сделали!

Спасибо всей команде "Суспільне" за организацию и возможность стать частью нацотбора на Евровидение 2022. Поздравляю Катю Павленко с дебютом в роли ведущей, ты невероятная! Была счастлива разделить сцену с тобой. Ждем результатов, уверена, что победит самый достойный.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Злата, к сожалению, Вы не принимаете участие", "Красивые девчата, вообще", "Злата, хорошо отработала", "Хочется вас увидеть в жюри или в роли участника в следующем году".

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