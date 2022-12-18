Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на шоу "Танці з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Гвоздева поделилась фото, где позировала в прозрачном платье. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя каждым изгибом.
"Праздник приближается и наверняка сейчас не ко времени все эти новогодние украшения, елка, корпоративы и празднования, но я все равно хочу верить в магию нового года, что все будет хорошо и мы устоим. Поэтому всем сердцем постараюсь улыбаться, готовить вкусный ужин, вместе с дочерью украшать елку и сделать для нее праздник!
Как вы? Как планируете встречать Новый год?", - написала Гвоздева.
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Фанаты поставили тысячи сотни лайков и написали комментарии:
"Дома одна, ребенка увезла с бабушкой в безопасное место, а сама жду любимого и младшего брата из передовой";
"обязательно будем праздновать! В кругу родственников) елку вчера уже украсили!)";
"не празднуем. А для деток, Илона, обязательно делайте праздник, чтобы им и у головки не пришло как тяжело на душе у взрослых.. потому, что они дети и ждут чуда и сказки".
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